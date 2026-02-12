В Грузии назвали условие для восстановления железнодорожного сообщения с Россией

Грузия готова наладить железнодорожные коммуникации с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны, заявил Шалва Папуашвили. Ранее вице-премьер РФ Оверчук заявил о готовности России восстановить ж/д маршрут до Грузии через Абхазию.

Тбилиси готов восстановить ж/д коммуникации с РФ, но только при условии восстановления территориальной целостности Грузии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Папуашвили также добавил, что власти Грузии не контактируют с Москвой по этому вопросу.

"У правительства Грузии в этом плане нет никакой коммуникации. Что касается восстановления отношений с Российской Федерацией, мы неоднократно говорили об этом. Есть простое предварительное условие. Это восстановление территориальной целостности Грузии"

– Шалва Папуашвили

Напомним, что вице-премьер РФ Алексей Оверчук ранее заявил, что РФ рассматривает проект восстановления железнодорожной коммуникации с Грузией через Абхазию. Реализация этого проекта также оказалась бы полезной для России в свете получения прямого железнодорожного доступа к Нахчывану, Ирану и Турции. Москва также готовится восстановить ж/д коммуникации в Армении.