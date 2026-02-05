Туристы на "Архызе" стали на 40% чаще покупать ски-пассы со страховкой

Туристы на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии все чаще прибегают к добровольному страхованию – страховку со ски-пассом стали приобретать на 40% чаще, на день она обходится в 200 рублей.

Спрос на ски-пассы со страховкой вырос на горном курорте "Архыз" на 40% за год, рассказали в пресс-службе курорта.

"С 1 января 2025 года по 7 февраля 2026 года зафиксирован рост продаж страховых полисов от несчастных случаев на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона. В прошлом году гости курорта приобрели 27 531 страховой полис, в текущем сезоне – уже 38 586"

– пресс-служба

Отмечается, что страховые полисы туристы покупают самостоятельно вместе со ски-пассом. Страховка действует на всей территории курорта, включая трассы для катания, полис на день стоит 200 рублей.

На "Архызе" пояснили, что страховка покрывает медицинские расходы в случае травмы на маркированных трассах, в том числе транспортировку и лечение туриста.

"С 2025 года курорт входит в число пилотных площадок для апробации новых стандартов безопасности на горнолыжных трассах в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В 2026 году курорт планирует пилотно подключиться к специальной AI-системе слежения за горнолыжными трассами"

– пресс-служба

В 2026 году 80% туристов, приезжающих зимой на курорт, выбирают активное катание, в прошлом году таких отдыхающих было меньше на 5%. Остальные гости проводят время на пеших тропах и экскурсиях.

"Мы отмечаем формирование более осознанной аудитории горнолыжников и сноубордистов. Гости приезжают подготовленными: приобретают ски-пассы, записываются на занятия с инструкторами и добровольно оформляют страховку как элемент культуры безопасного катания. Это свидетельствует о росте зрелости рынка зимних видов спорта в России"

– гендиректор "Архыза" Роман Киранчук