Иране ждет заключения взаимовыгодной сделки с США

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи поздравил народ Ирана с 47-й годовщиной Исламской революции, выразив надежду на удовлетворительный итог диалога по сделке с США.

"Я искренне надеюсь, что наступающий год станет годом мира и спокойствия, в котором диалог возобладает над войной. Мы отдаем предпочтение дипломатии, и соглашение по мирной ядерной программе Ирана достижимо, но только если оно будет справедливым и сбалансированным"

- Аббас Аракчи

В то же время Иран ни при каких условиях не будет уклоняться от защиты своего суверенитета, добавил дипломат, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что иранская сторона в ходе переговоров с США не будет обсуждать полное прекращение обогащения урана, поскольку это необходимо для фармацевтики и энергетики страны, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани.