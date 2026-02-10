Иране ждет заключения взаимовыгодной сделки с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в своем поздравлении иранскому народу с праздником годовщины Исламской революции отметил, что надеется на удовлетворительные для страны результаты переговоров с США по ядерной сделке.
"Я искренне надеюсь, что наступающий год станет годом мира и спокойствия, в котором диалог возобладает над войной. Мы отдаем предпочтение дипломатии, и соглашение по мирной ядерной программе Ирана достижимо, но только если оно будет справедливым и сбалансированным"
- Аббас Аракчи
В то же время Иран ни при каких условиях не будет уклоняться от защиты своего суверенитета, добавил дипломат, передает РИА Новости.
Напомним, ранее мы писали о том, что иранская сторона в ходе переговоров с США не будет обсуждать полное прекращение обогащения урана, поскольку это необходимо для фармацевтики и энергетики страны, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани.