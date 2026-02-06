Вестник Кавказа

Использование пиротехники ограничено в Адыгее

Использование пиротехники ограничено в Адыгее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Адыгеи приняли решение почти на полгода ограничить использование пиротехники в регионе. Запрет не распространится на хлопушки и бенгальские огни.

Применение пиротехники временно ограничено на территории Адыгеи, соответствующий указ издал глава республики Мурат Кумпилов.

"Указом главы Адыгеи в республике приостановлено использование бытовой пиротехники I, II и III класса опасности по техническому регламенту"

– пресс-служба главы Адыгеи

В указе говорится, что некоторой пиротехникой все-таки можно будет пользоваться. В частности, разрешены хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

В сообщении уточняется, что пиротехнику нельзя использовать и частным лицам, и организациям. Тем не менее, она может быть использована на мероприятиях, которые устраиваются органами власти, например, на государственных праздниках и так далее.

"Это решение принято в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности"

– пресс-служба главы Адыгеи

Отметим, что запрет действует до 1 августа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
745 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.