Использование пиротехники ограничено в Адыгее

Власти Адыгеи приняли решение почти на полгода ограничить использование пиротехники в регионе. Запрет не распространится на хлопушки и бенгальские огни.

Применение пиротехники временно ограничено на территории Адыгеи, соответствующий указ издал глава республики Мурат Кумпилов.

"Указом главы Адыгеи в республике приостановлено использование бытовой пиротехники I, II и III класса опасности по техническому регламенту"

– пресс-служба главы Адыгеи

В указе говорится, что некоторой пиротехникой все-таки можно будет пользоваться. В частности, разрешены хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

В сообщении уточняется, что пиротехнику нельзя использовать и частным лицам, и организациям. Тем не менее, она может быть использована на мероприятиях, которые устраиваются органами власти, например, на государственных праздниках и так далее.

"Это решение принято в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности"

– пресс-служба главы Адыгеи

Отметим, что запрет действует до 1 августа.