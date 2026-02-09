Иран и сектор Газа обсудили глава МИД Турции и генсек ООН

Глава турецкого МИД созвонился сегодня с генсеком ООН. Стороны обсудили ряд важных тем, включая ситуации вокруг Ирана и в секторе Газа.

Во вторник, 10 февраля, состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Хакана Фидана и генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша. Об этом рассказал источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Он отметил, что в ходе беседы стороны поговорили о последних событиях вокруг Ирана, в том числе о переговорах Исламской Республики с Соединенными Штатами.

Одной из обсуждаемых тем также стала ситуация в секторе Газа.

Кроме того, стороны коснулись положения дел в кипрском вопросе, передает ТАСС.