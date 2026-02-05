Новый поезд в Домбай запустят в конце февраля

Туристический поезд из Ростова в Домбай запустят в период праздничных выходных с 20 по 23 февраля.

В конце февраля будет запущен новый туристический состав из Ростова-на-Дону в Домбай, сообщает пресс-служба СКЖД.

Уточняется, что поезд будет курсировать в период предстоящих праздников – с 20 по 23 февраля.

Как отметили в компании, состав отправится с вокзала Ростов-Главный 20 февраля в 18:59. Уже на следующий день утром поезд приедет в Карачаево-Черкесию.

Путь обратно запланирован вечером 22 февраля, в Ростов же состав вернется в 8:33 23 февраля.