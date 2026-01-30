"Мамисон" в 2025 году посетили 40 тыс туристов

Туристический поток на курорте "Мамисон" в Северной Осетии в минувшем году достиг 40 тыс туристов. В январе здесь отдохнули 10 тыс гостей.

Поток туристов на горнолыжный курорт "Мамисон", расположенный в Северной Осетии, в прошлом году составил 40 тыс человек, такие цифры были озвучены во время его посещения вице-премьером РФ Александром Новаком.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики, "Мамисон" стал первым крупным горным инфраструктурным проектом, запущенным после прекращения работы с российской стороной из-за санкций производителями канатных дорог. При этом в данный момент на "Мамисоне" действуют две канатные дороги, доступны 10 км трасс.

"Турпоток в 2025 году составил 40 тыс человек, в январе текущего года – 10 тыс туристов"

– пресс-служба главы и правительства республики

Как признал Александр Новак, курорт "Мамисон" активно развивается, так что на данный момент желающих стать его гостями больше, чем свободных мест. Поэтому развитие курорта, заверил вице-премьер, будет продолжаться.