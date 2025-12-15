Европа, по словам главы РФПИ и спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, нуждается в России, так как первой не выжить без последней.

Без России Европа не сможет существовать, такое заявление сделал специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Комментарий с соответствующим содержанием он оставил к статье в журнале Foreign Policy, в которой говорится, что Европе следует начать подготовку к переговорам с Москвой.

По словам главы РФПИ, такое развитие событий "неизбежно".

"Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить"

– Кирилл Дмитриев