Евросоюз объявил о расширении антироссийских санкций

ЕС ввел новые антироссийские санкции. На этот раз под ограничительные меры попали более полутора десятков физлиц и 4 компании.

Евросоюз расширил список санкций против России. Об этом сказано в официальном журнале ЕС.

Согласно документу, ограничительные меры затронут 17 физлиц и 4 юрлиц.

В частности, под санкции попали компании Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC (обе – ОАЭ), а также компания Hung Phat Maritime Trading (Вьетнам). В ЕС отмечают, что эти фирмы участвовали в перевозке российских энергоносителей.

Кроме того, санкции коснулись пяти человек, которые связаны с работой дискуссионного клуба "Валдай". Это декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, председатель совета Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба Андрей Быстрицкий, главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов и программный директор "Валдая" Иван Тимофеев.