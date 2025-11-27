Гросси заявил о важности России в решении иранской ядерной проблемы

Рафаэль Гросси заявил, что Москва способна оказывать значительное влияние на процесс урегулирования иранской ядерной проблемы. Также, по словам Гросси, РФ является столпом системы нераспространения.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о важности РФ в контексте урегулирования иранской ядерной проблемы. По словам Гросси, Москва имеет большой вес во всех вопросах, связанных с иранской ядерной программой.

"Россия является депозитарием ДНЯО и более 50 лет вместе с Соединенными Штатами играет ключевую роль в этих вопросах. И Россия играла незаменимую роль во всем, что касалось Ирана. Например, в переговорах и заключении Совместного всеобъемлющего плана действий, а затем и в попытках его восстановления"

– Рафаэль Гросси

Гросси также отметил важность контактов между Москвой и Тегераном, которые состоялись после 12-дневной войны с Израилем. По словам главы МАГАТЭ, РФ также является важнейшей опорой режима нераспространения ядерного оружия.

"Мы не можем позволить себе потерять Россию как опору нераспространения. Это был бы сокрушительный удар по всему режиму нераспространения. Я действительно считаю, что у России незаменимая роль, но как именно и когда ее играть — решает сама Россия"

– Рафаэль Гросси