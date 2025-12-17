Пашинян предупредил Грузию о существовании альтернативных маршрутов

Никол Пашинян признал наличие ряда вопросов, связанных с тарифами Грузинской железной дороги. Глава армянского правительства рассчитывает, что их удастся благополучно решить.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что ситуация вокруг Грузинской железной дороги удастся разрешить. Об этом он заявил 18 декабря, выступая на заседания правительства страны.

Он отметил, что есть некоторые вопросы, касающиеся стоимости услуг Грузинской железной дороги.

"Надеюсь, что эти вопросы будут решены или же, если они не будут решены, предприниматели найдут альтернативные пути обеспечения импорта и экспорта"

– армянский премьер

Он также выразил удовлетворение в связи с тем, что в Армению из Азербайджана выехал поезд с нефтепродуктами.

"Состав с нефтепродуктами отправился из Азербайджана в Армению. Приветствую это"

– Никол Пашинян