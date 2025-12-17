Вестник Кавказа

Дух и традиции Северного Кавказа представили на фестивале в Бишкеке

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Кыргызстана с аншлагом прошел фестиваль культур народов Северного Кавказа. На сцене выступили сотни артистов.

Более 2,5 тыс зрителей собрались во Дворец спорта имени Кожомкула Каба уулу в Бишкеке на XII фестивале "Культура народов Северного Кавказа".

Участниками стали более 300 музыкантов, танцоров и вокалистов, продемонстрировавших гармоничный синтез канонических представлений, национального колорита мелодий и костюмов и современной сценической формы.

Ключевой миссией фестиваля была презентация, сохранение и передача культурного наследия, о чем заявила президент киргизского объединение карачаевцев Зухра Шидакова.

Организацию мероприятия осуществило общественное объединение карачаевцев в Кыргызской Республике "Ата-Джурт" при содействии киргизского отделения представительства Россотрудничества, Центра по развитию диалога между Россией и миром, а также Ассамблеи народа Кыргызстана.

