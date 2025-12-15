Европарламент согласился с планом по отказу от российского газа до 2028 года

Сегодня Европейский парламент поддержал план ЕС, в рамках которого объединение планирует отказаться от газа из России до конца 2027 года.

ЕП выступил за план Евросоюза по полному отказу от российского газа в срок до конца 2027 года, следует из итогов голосования.

За законопроект проголосовали полтысячи депутатов Европарламента, против выступили 120 еврозаконодателей. Еще 32 человека предпочли воздержаться.

План затрагивает как трубопроводный, так и сжиженный газ.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупреждал о планах Еврокомиссии по полному запрету для стран Евросоюза российской нефти и атомного топлива, это может быть сделано в рамках отдельных документов. Стоит отметить, что все инициативы по запрету импорта энергоносителей из России, как правило, встречают сопротивление Венгрии и Словакии.

Напомним, что Европарламент – консультативный орган, то есть страны ЕС не обязаны выполнять его решения.