Трамп в беседе с Путиным заявил о необходимости урегулирования конфликта на Украине

Дональд Трамп заявил, что в беседе с Владимиром Путиным заявил о намерении прекратить украинский конфликт. Лидер США не сообщил, когда состоялся разговор.

Лидер США Дональд Трамп поделился деталями разговора с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Трампа, в разговоре с Путиным он отметил необходимость урегулирования конфликта на Украине. 

"Я хочу, чтобы он прекратил войну. Я беседовал с ним. Я хочу, чтобы он прекратил войну"

– Дональд Трамп 

При этом глава вашингтонской администрации не раскрыл, когда состоялся разговор двух лидеров.

Напомним, что в Майами в конце января состоялась встреча спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева. По словам Дмитриева, посвященная продвижению мирного урегулирования встреча получилась конструктивной.

