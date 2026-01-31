Вестник Кавказа

Иран открыт к дипломатии на основе взаимного уважения – Аракчи

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Тегеран готов к урегулированию вопросов на основе дипломатии, заявил Аббас Аракчи, уточнив, что она должна вестись при обязательном условии взаимоуважения.

Иран последовательно проводит дипломатические переговоры – Тегеран использует каждую возможность для обеспечения прав иранского народа, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Соответствующие слова он произнес в ходе выступления в мавзолее Хомейни по случаю годовщины исламской революции.

Глава МИД ИРИ назвал и условие, при котором возможны любые переговоры.

"Дипломатия должна осуществляться на основе взаимного уважения и с учетом интересов сторон",

– Аббас Аракчи

Министр подчеркнул готовность Ирана именно к такой дипломатии.

