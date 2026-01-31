Иран открыт к дипломатии на основе взаимного уважения – Аракчи

Тегеран готов к урегулированию вопросов на основе дипломатии, заявил Аббас Аракчи, уточнив, что она должна вестись при обязательном условии взаимоуважения.
Иран последовательно проводит дипломатические переговоры – Тегеран использует каждую возможность для обеспечения прав иранского народа, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.
Соответствующие слова он произнес в ходе выступления в мавзолее Хомейни по случаю годовщины исламской революции.
Глава МИД ИРИ назвал и условие, при котором возможны любые переговоры.
"Дипломатия должна осуществляться на основе взаимного уважения и с учетом интересов сторон",
– Аббас Аракчи
Министр подчеркнул готовность Ирана именно к такой дипломатии.