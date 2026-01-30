Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Ирана

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Он заявил о готовности Азербайджана содействовать снижению напряженности в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, соответствующее сообщение опубликовано на сайте главы азербайджанского государства.

Участники разговора снова подчеркнули, что отношения между Баку и Тегераном основаны на принципах дружбы, братства и добрососедства. Они напомнили об исторических, этнических и религиозных связей между народами обеих стран.

В ходе разговора Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан с удовлетворением вспоминали визиты иранского президента в Азербайджан, двусторонние встречи и продуктивные переговоры, которые внесли значительный вклад в развитие азербайджано-иранского сотрудничества. Кроме того, было сказано, что работы по строительству автомобильного моста между Агбендом и Келале через реку Араз идут в соответствии с графиком.

Ильхам Алиев выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в регионе. Глава государства заявил о готовности Баку содействовать уменьшению напряженности. Он особо отметил, что Баку считает необходимым решение таких вопросов через переговоры и взаимопонимание.

Со своей стороны Масуд Пезешкиан поблагодарил азербайджанского президента за внимание и сотрудничество.

Участники разговора также обменялись мнениями по различным аспектам двусторонних отношений, были рассмотрены возможные совместные шаги в будущем.

Президенты договорились о продолжении контактов.