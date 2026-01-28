В Грузии заявили, что ЕС перестал был геополитическим игроком

Евросоюз более не является геополитическим игроком, о чем говорит отказ от контактов главы Госдепа США с Каей Каллас, заявил Папуашвили. Он добавил, что месть ЕС при этом направлена на Грузию.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили объявил, что Брюссель больше не играет большой роли на глобальной геополитической арене, передает грузинский телеканал Imedi.

По словам Папуашвили, на это указывает то, что глава Госдепа не проводит встреч с главой евродипломатии.

"С Каей Каллас не встречается ее американский партнер (Марко) Рубио. Брюссель довел Евросоюз до того, что его как геополитического игрока больше не существует"

– Шалва Папуашвили

Политик добавил, что при этом Брюссель мстит "маленькой стране" Грузии.