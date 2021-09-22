Открыта продажа билетов на поезд Владикавказ – Симферополь

Компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о запуске продажи билетов на прямые поезда № 418 "Владикавказ – Симферополь", поезда начнут ездить по этому маршруту уже в апреле.

Открыта продажа билетов в вагоны беспересадочного сообщения "Владикавказ – Симферополь", сообщили в пресс-службе перевозчика – компании "Гранд Сервис Экспресс".

Уточняется, что поезда по этому маршруту начнут свое движение с 28 апреля, отправление будет осуществляться раз в три дня.

Вагоны в составе поезда № 26/25 "Симферополь-Минеральные Воды" проследует через три города, где находятся доступные действующие аэропорты юга России – Краснодар, Минеральные Воды и Беслан. Время отправления поезда – 20:30.

От Минвод до Владикавказа вагоны будут следовать самостоятельным поездом №418.

"Из Владикавказа беспересадочная группа вагонов будет отправляться с 30 апреля в 7:30 и прибывать в Симферополь на следующий день в составе поезда из Минвод в 8:50"

– Гранд Сервис Экспресс

Сообщается, что поезда в направлении туда и обратно будут насчитывать 5 вагонов – 2 купейных и 3 плацкартных.