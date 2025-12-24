Вестник Кавказа

В село Хоровлу в Азербайджане возвращаются 20 семей

Джебраил
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джебраильское село Хоровлу сегодня примет новых жителей – в населенный пункт возвращаются 20 азербайджанских семей.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев 28 января возвращается в родные места – село Хоровлу Джебраильского района Азербайджана.

Возвращение населения на освобожденные от оккупации и восстановленные для жизни территории осуществляется в соответствии с поручением президента АР Ильхама Алиева.

Сегодня в родное село Хоровлу вернутся 20 семей в составе 77 человек. Ранее эти семьи временно проживали в различных регионах Азербайджана, зачастую в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

