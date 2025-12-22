Яблоки из КБР появились в продаже во многих городах России

Кабардино-балкарские садоводы нарастили за год поставки фруктов в регионы Российской Федерации – теперь их продукцию можно найти в магазинах от Нефтеюганска до ДНР и ЛНР.

Садоводы Кабардино-Балкарии (КБР) нарастили поставки своих фруктов до 165 тыс т, нарастив этот показатель на четверть по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

"Объемы отгрузки яблок из КБР возросли на 25%. Так, в 2024 году в различные регионы страны было поставлено 132,5 тыс т яблок, в 2025 году - 165,2 тыс т. Расширилась и география поставок – теперь их поставляют в 53 региона"

- Россельхознадзор по КБР

География поставок впечатляет: найти яблоки из КБР можно даже в торговых сетях Нефтеюганска, Уссурийска, Тюменской, Иркутской, Мурманской областей, а также в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

При этом потребителям поставляется отборный товар, прошедший тщательный карантинный фитосанитарный контроль: он еще раз доказывает, что поставляемая аграриями КБР продукция не содержит опасных карантинных объектов, болезней и вредителей, добавили в Россельхознадзоре.