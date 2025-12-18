КБР вошла в пятерку самых экологически чистых регионов РФ

КБР оказалась в числе регионов с наиболее благоприятной экологической ситуацией. Республика заняла вторую строчку рейтинг, который был сформирован организацией "Зеленый патруль".

Кабардино-Балкария вошла в пятерку наиболее экологически чистых регионов России, информирует организация "Зеленый патруль", которая составила рейтинг.

Эксперты начислили республике 92 балла в категории охраны окружающей среды. Социально-экологический уровень КБР оценен в 93 балла, а уровень промышленности в 57. Республика оказалась на втором месте в рейтинге.

Лидером рейтинга стала Республика Алтай, сразу после КБР расположилась Мурманская область. На четвертой строчке оказалась Москва. В топ-5 также оказалась Тамбовская область.

Эксперты анализировали состояние экологии, развитие индустрии, а также социальные показатели.

Отметим, что в первую двадцатку рейтинга вошли еще три республики СКФО. Первую десятку замкнула Чечня, а КЧР и Адыгея расположились на 14 и 18 местах.