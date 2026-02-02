Десятки сел снова получили свет в Дагестане

Энергетики устранили последствия аварии и восстановили подачу света в несколько десятков населенных пунктов Дагестана.
В села в семи районах Дагестана, обесточенные сегодня, снова вернулся свет, рассказали в пресс-службе МЧС Дагестана.
"По состоянию на 18:15 мск электроснабжение полностью восстановлено"
– МЧС Дагестана
Ранее сегодня стало известно, что на ЛЭП в Дагестане произошло замыкание. Оно спровоцировало аварийное отключение электроснабжения, которое коснулось жителей 30 сел, расположенных в Магарамкентском, Дербентском, Кизлярском, Хивском, Хасавюртовском, Кизилюртовском и Новолакском районах. Электричество исчезло у более чем 65 тыс человек.