Вестник Кавказа

Десятки сел снова получили свет в Дагестане

Настольная лампа
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Энергетики устранили последствия аварии и восстановили подачу света в несколько десятков населенных пунктов Дагестана.

В села в семи районах Дагестана, обесточенные сегодня, снова вернулся свет, рассказали в пресс-службе МЧС Дагестана.

"По состоянию на 18:15 мск электроснабжение полностью восстановлено"

– МЧС Дагестана

Ранее сегодня стало известно, что на ЛЭП в Дагестане произошло замыкание. Оно спровоцировало аварийное отключение электроснабжения, которое коснулось жителей 30 сел, расположенных в Магарамкентском, Дербентском, Кизлярском, Хивском, Хасавюртовском, Кизилюртовском и Новолакском районах. Электричество исчезло у более чем 65 тыс человек.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
840 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.