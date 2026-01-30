Почти 44,5 млн рублей вложат в развитие промышленности в Северной Осетии

На развитие промышленности в Северной Осетии в текущем году будет направлено почти 44,5 млн рублей. Средства пополнят специализированный фонд.

В Северной Осетии Фонд развития промышленности будет докапитализирован в 2026 году на 44,4 млн рублей, поделились в региональном министерстве промышленности и инвестиций.

"В 2025 году наше министерство приняло участие в конкурсном отборе региональных программ развития промышленности в Минпромторге России на получение финансовой поддержки, по итогам которого в 2026 году фонд будет докапитализирован на 44,4 млн рублей"

– пресс-служба

Фонд развития промышленности – единственный инструмент финансовой поддержки региональной промышленности, пишет ТАСС.