Вестник Кавказа

Почти 44,5 млн рублей вложат в развитие промышленности в Северной Осетии

Почти 44,5 млн рублей вложат в развитие промышленности в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На развитие промышленности в Северной Осетии в текущем году будет направлено почти 44,5 млн рублей. Средства пополнят специализированный фонд.

В Северной Осетии Фонд развития промышленности будет докапитализирован в 2026 году на 44,4 млн рублей, поделились в региональном министерстве промышленности и инвестиций.

"В 2025 году наше министерство приняло участие в конкурсном отборе региональных программ развития промышленности в Минпромторге России на получение финансовой поддержки, по итогам которого в 2026 году фонд будет докапитализирован на 44,4 млн рублей"

– пресс-служба

Фонд развития промышленности – единственный инструмент финансовой поддержки региональной промышленности, пишет ТАСС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
680 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.