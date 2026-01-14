Промышленность КБР получит свыше 60 млн рублей

В этом году Кабардино-Балкария направит на поддержку региональной промышленности более 60 млн рублей. Свыше 48 млн рублей из этой суммы – средства федерального бюджета.

Промышленные предприятия Кабардино-Балкарии в 2026 году получат свыше 60 млн рублей на возмещение затрат на оборудование, а также в виде льготных займов, информирует администрация главы КБР.

"В 2026 году промышленные предприятия КБР получат помощь от государства благодаря федеральной программе "Развитие промышленности и торговли". Это льготные займы от Гарантийного фонда КБР, а также компенсация части расходов на приобретенное новое оборудование"

– администрация главы региона

Уточняется, что из федерального бюджета выделено 48,3 млн рублей, из регионального – 15 млн рублей.