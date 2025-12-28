В Кабардино-Балкарии потратят 200 млн руб на льготные лекарства

Траты на льготные лекарства в КБР вырастут на 200 млн руб в следующем году. Всего на лекарства планируется направить почти 2 млрд руб.

В Кабардино-Балкарии на финансирование программы здравоохранения направят дополнительные 200 млн руб. Средства пойдут на приобретение льготных лекарств, рассказал глава Минздрава КБР Рустам Калибатов.

По словам Калибатова, потребность в льготных лекарствах составляет около 1,7 млрд руб. Эта сумма может вырасти на 200 млн руб в следующем году. По данным министра, финансирование программы обеспечения лекарствами выросло почти в три раза за последние года (с 265 млн руб в 2018 году).

Как отметил Калибатов, расходы связаны в том числе с расширением списка препаратов, а также с генетическими исследованиями. По данным главы ведомства, онкодиспансер республики потратил на лекарства свыше 1 млрд руб.