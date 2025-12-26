В КБР введут в эксплуатацию свыше 30 больниц и поликлиник

В Кабардино-Балкарии в течение пяти лет планируется построить 30 больниц и поликлиник. За последние семь лет в регионе отремонтировали 17 объектов системы здравоохранения.

Власти Кабардино-Балкарии анонсировали масштабные планы по обновлению медицинской инфраструктуры в регионе до 2030 года. Планируется запуск 30 новых больниц и поликлиник, а также модернизация более 20 объектов, рассказал глава региона Казбек Коков.

"До 2030 года планируем строительство 34 объектов, в том числе здания ЦРБ в Баксане, детской поликлиники в Чегеме, поликлиник в Каменномостском и Заюково. Плюс 23 медучреждения, где будет капитальный ремонт"

– Казбек Коков

По словам Кокова, КБР является лидером по модернизации поликлиник. В этом году в регионе ввели новую поликлинику на 500 посещений, а также корпус приемного отделения республиканской больницы.

За последние семь лет в регионе построили и модернизировали 17 объектов медицинского профиля, а также капитально отремонтировали 40.