В Кабардино-Балкарии продадут на аукционе участок минеральных вод

Кавказнедра выставили на торги землю, на которой из-под земли бьет источник легендарных минеральных вод – это Гунделенское месторождение Баксанского района республики.

В скором времени у участка недр Гунделенского месторождения Баксанского района Кабардино-Балкарии (КБР) появится новый хозяин, задача которого – разведать и начать добычу минеральных подземных вод, говорится в сообщении департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО, Кавказнедра).

Аукцион по этому участку пройдет 16 февраля 2026 года, стартовый платеж за право пользования участком составляет 1,846 млн рублей, а шаг аукциона - 184,561 тыс рублей, передает "Интерфакс".

Как показала геологоразведка, участок в 0,0036 кв км способен отдавать 216 кубометров целебной воды в сутки, его новый хозяин получит лицензию на право его эксплуатации сроком на 25 лет.