Вестник Кавказа

Беларусь будет покупать кельбаджарскую "Истису"

Беларусь будет покупать кельбаджарскую "Истису"
© Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Минеральную воду "Истису", которая разливается на кельбаджарском месторождении, впервые представили за рубежом – ею заинтересовались в Беларуси, где ее будет продвигать Торговый дом Азербайджана.

Легендарная азербайджанская минеральная вода "Истису", которая производится в освобожденном от армянской оккупации Кельбаджарском районе страны, сегодня впервые была представлена за рубежом в Беларуси, сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Торговый дом Азербайджана в Минске сегодня посетили премьер-министр Азербайджана Али Асадов и его белорусский коллега Романа Головченко – они ознакомились с различными товарами, производимыми азербайджанскими компаниями и поставляемыми на белорусский рынок. В рамках их визита и прошла презентация кельбаджарской минеральной воды "Истису", передает Trend.

Белорусские компании проявили живой интерес к знаменитой минералке – на встрече был подписан протокол о намерениях по налаживанию сотрудничества между Кельбаджарским заводом минеральных вод "Истису" и ООО "Торговый дом Азербайджана" в Беларуси.

Как отмечается в документе, ООО "Торговый дом Азербайджана" будет содействовать позиционированию продукции завода на белорусском рынке, поможет в маркетинговой деятельности, а также обеспечит продвижение и реализацию азербайджанской минеральной воды в Беларуси.

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