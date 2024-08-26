Власти Азербайджана показали иностранным послам Кельбаджар

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса совершают поездку в освобожденный от армянской оккупации Кельбаджарский район страны – в состав делегации входят представители посольств, международных организаций и военные атташе.

Делегация представителей посольств, аккредитованных в Азербайджане, руководящего состава международных организаций и военных атташе совершают поездку в освобожденный от армянской оккупации Кельбаджарский район страны.

Делегацию сопровождает помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы вместе с представителями дипломатического корпуса направляемся из Нафталана в Кельбаджар. После антитеррористических мер доступ к окруженному горами Кельбаджару значительно упростился через регион Агдере. По пути мы посетим Сарсангское водохранилище, долгое время подвергавшееся гидротерроризму со стороны Армении, а также новые жилые дома, промышленные, культурно-религиозные и другие объекты, недавно открытые президентом Ильхамом Алиевым"

- Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана рассказал участникам поездки о том, что Кельбаджарский район был оккупирован в ходе военного наступления с территории Армении в 1993 году, что и определило ответственность Армении как государства-оккупанта. До оккупации Кельбаджар и его гражданское население находились в блокаде около года, у него был единственный выход на "большую землю" через извилистый Омарский перевал с очень ограниченным доступом.

"Во время оккупации и во время отступления из Кельбаджара армянами были разрушены и разграблены гражданское имущество и памятники культуры. А сейчас Армения и ее сторонники в западных институтах, проплаченные лоббисты продолжают без стыда и малейшего чувства вины выдвигать против Азербайджана необоснованные и абсурдные обвинения. Мы живем в лицемерном мире, тем не менее, правду и справедливость можно согнуть, но не сломать!"

- Хикмет Гаджиев

Планируется, что представители дипломатических ведомств стран посетят Суговушанское и Сарсангское водохранилища, гидроэлектростанции "Юхары Венг", построенные в Кельбаджаре новые жилые здания, среднюю школу, завод минеральных вод "Истису" и другие достопримечательности региона.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего очередного визита в Кельбаджарский район 2 сентября нынешнего года принял участие в церемониях открытия важных транспортно-инфраструктурных проектов и объектов общественного питания в городе Кельбаджар, поездка дипломатов проводится вслед за визитом главы государства.