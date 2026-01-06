Семь освобожденных сел Азербайджана принимают новых жителей

В села Агдеринского, Ходжавендского и Джебраильского районов, освобожденные от армянской оккупации, сегодня возвращается очередная большая группа бывших вынужденных переселенцев.

В Азербайджане продолжается Великое возвращение на освобожденные от армянской оккупации территории.

Сегодня большое пополнение ждут сразу семь сел в трех освобожденных районах страны: самое масштабное – в селах Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар и Гасанриз Агдеринского района, также новых жителей примет село Ходжавенд Ходжавендского района, а также село Хоровлу Джебраильского района, сообщает Trend.

Всего сегодня в заново отстроенные для комфортной и удобной жизни села с прекрасной инфраструктурой возвращаются 82 семьи бывших вынужденных переселенцев, это 368 их новых жителей, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в рамках программы "Великое возвращение" в течение 2025 года 29 пунктов освобожденных территорий Карабаха вновь были заселены жителями.

Вынужденные переселенцы были возвращены на территории 7 городов – Джебраил, Шуша, Ходжалы, Лачин, Физули, Кяльбаджар и Агдам, 19 сел – Хоровлу Джебраильского района, Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырлы Агдамского района, Баллыджа, Ханъюрду, Тезебина, Сеидбейли, Бадара, Шушакенд и Дашбулаг Ходжалинского района, Гасанриз, Суговушан, Келатаг и Венгли Агдеринского района, Бейлик Лачинского района, Сос, Агалы и Мамедбейли Зангиланского района и 3 поселков – Гырмызы Базар и Гадрут Ходжавендского района, Кяркиджахан города Ханкенди.