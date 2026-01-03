Ильхам Алиев: «Война - самое плохое, что может быть со страной»

Вчера президент Азербайджана в интервью местным телеканалам подвел итоги 2025 года, в том числе в сфере внешней политики, экономики, а также послевоенного восстановления. Расскажем об основных, наиболее значимых фрагментах интервью.

Конец войны

Ушедший год Ильхам Алиев назвал историческим, поскольку в 2025 году политически завершилась война между Арменией и Азербайджаном:

У войны были различные этапы: активный период, период прекращения огня, Вторая Карабахская война, антитеррористическая операция. Всем этим событиям был положен конец в августе прошлого года. Хотя мы всего пять месяцев живем в таких условиях, мы уже видим плоды как в политической, так и в экономической плоскости: позитивный настрой в обществе, рост уверенности в стабильности и безопасности

Горячая фаза Второй карабахской войны закончилась еще в ноябре 2020 года.

Ни одно действие, предпринятое Баку с ноября 2020-го по сентябрь 2023-го, не было ни спонтанным, ни эмоциональным, ни оторванным от реальности. Все было подчинено одной цели — убедить Армению в пагубности продолжения политики «миацума». В какой-то степени это удалось, и в октябре 2022 года Армения официально признала Карабах частью Азербайджана, но продолжала поставки мин и вооружений, ротацию военнослужащих, финансирование армии.

- Ильхам Алиев

Лишь в августе этого года руководители Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию о мире, а главы МИД парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений.

Зангезурский коридор

8 августа 2025 года в Вашингтоне при посредничестве президента США было положено начало проекту воссоздания связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской автономией.

Открытие Зангезурского коридора было подтверждено и американским президентом. Теперь нет сомнений в том, что Зангезурский коридор будет открыт. Он может называться по-другому, но суть не меняется

- президент Азербайджана

Работы по реализации проекта Зангезурского коридора, который теперь также называют «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», Баку начал через несколько месяцев после окончания Второй Карабахской войны. Уже в начале 2021 года был заложен фундамент железной дороги, ведущей к границе с Арменией. Сейчас она готова на 70%, а автомагистраль – на 95%. Там необходимо построить дорогу протяженностью 42 километра.

Правда, ее состояние не очень хорошее, но сегодня этой дороги достаточно для перевозки возможных грузов. Как в ордубадском, так и в садаракском направлениях есть отсутствующие участки. Сейчас мы начали строительство железных дорог, которых не было, и считаю, что через год-два работы будут завершены

- Ильхам Алиев

На территории Армении работы еще не начаты, но после завершения проекта его пропускная способность маршрута составит 15 миллионов тонн, и он станет частью как маршрута Восток–Запад, так и Восток–Юг, а возможно, и Север–Юг.

Когда говорят о проекте Север–Юг, в первую очередь имеют в виду маршрут Россия – Азербайджан – Иран, то есть дорогу Решт – Астара. Эта дорога важна. Однако после открытия Зангезурского коридора будет восстановлена существовавшая в советское время дорога Советский Союз - Иран

- президент Азербайджана

То есть "Россия – Баку – Агбенд – Армения – Нахчыван – Джульфа – Персидский залив" станет второй дорогой маршрута Север–Юг, вторым маршрутом Среднего коридора. Из Нахчывана дорога последует в двух направлениях. Одно – «Турция – Европа», другое – "Иран - Персидский залив - Ближний Восток". При этом грузы будут аккумулироваться в Азербайджане и оттуда отправляться по различным направлениям.

Стоит также отметить, в прошлом году Турция приняла решение о строительстве железной дороги Карс - Нахчыван. Таким образом появится сообщение от Нахчывана до Карса с полным подключением к железнодорожной сети Турции.

Сейчас по инициативе Баку в поселке Агбенд строится мост через реку Араз. То есть фактически будет две дороги из региона - в западном и южном направлениях:

Зангезурский коридор через Армению Аразский коридор через Иран.

Ильхам Алиев особо подчеркнул, что реализация этих проектов выгодна Армении, которая получит дороги, ведущие в Азербайджан и в Турцию; доступ к железным дорогам Ирана через Нахчыван, а также к железным дорогам России через Азербайджан.

Великое возвращение

В 2025 году Азербайджан продолжил программу возрождения деоккупированных регионов, и речь идет не только о строительстве домов для возвращающихся к родным очагам людей, но и о прокладке коммуникаций, и восстановлении энергоснабжения.

Мы фактически соединили все освобожденные регионы с центральной инфраструктурой. Была создана кольцевая энергосистема, и сегодня энергия поступает не из центра туда, а оттуда в центр. Потому что за пять лет мы построили гидроэлектростанции мощностью 307 мегаватт, в то время, как потребление в освобожденных регионах значительно ниже. Создав эту кольцевую систему, мы сегодня можем распределять поток энергии по всей стране на необходимом уровне

- Ильхам Алиев

Также продолжается восстановление и строительство водохранилищ и дорог, поскольку главная задача - соединить Карабахский экономический район с другими регионами Азербайджана и вернуть переселенцев.

Мобильность принесет обществу новую культуру. Особенно в современную эпоху интернета - еду туда, где есть работа, работаю там, живу там, там должны быть условия

- президент Азербайджана

Оборонная промышленность

Повторить наш успех многим бы хотелось, но никому не удалось, и надеюсь, что это понимание придет к тем, кто сегодня еще воюет – что война это самое плохое, что может быть со страной и с человеком. Самое хорошее – это мир. Но для того, чтобы был мир, надо быть сильным

- Ильхам Алиев

Он рассказал, что в прошлом году Азербайджан произвел продукцию военного назначения на сумму 1,4 млрд манатов (1 манат = 47,65 рублей). Большая ее часть была передана армии, а остальное пошло на экспорт. Сегодня Азербайджан экспортирует военную продукцию в два десятка стран. Вместе с ведущими мировыми компаниями оборонной промышленности в Азербайджане созданы совместные предприятия, на которых планируется производство беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских установок, других средств, а также оружия и боеприпасов.

Энергетика

В прошлом году грузовой поезд с топливом из Азербайджана пересек границу Армении через Грузию; кроме того, Азербайджан экспортировал энергию в Сирию через Турцию. В этой связи вопрос распределения энергии и производства природного газа становится все более более актуальным.

Экспорт азербайджанского газа растет как по объемам, так и по географии охвата. Сейчас Баку поставляет газ в 14 стран. В этом году к ним добавятся еще 2 европейских государства. 16 - самое большое число стран по поставкам трубопроводного газа, ни одна другая страна в мире не поставляет трубопроводный газ в такое количество государств, как Азербайджан.

В 2025 году экспорт составил более 25 млрд кубометров. В числе источников роста Ильхам Алиев назвал возобновляемые источники энергии, благодаря которым будет сэкономлен газ для экспорта, а также добычу с глубоководной части месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», имеющего запасы не только нефти, но и глубоководного газа. Также дополнительный объем газа обеспечат проекты «Шахдениз Компрессия», «Абшерон» и месторождение Бабек.

Экономика

Внешний долг Азербайджана находится на исторически низком уровне: около 6,3% от уровня ВВП. Резервы превышают внешний долг в 16 раз. Сейчас Баку увеличивает золотые резервы, благодаря чему Государственный нефтяной фонд уже заработал более 10 миллиардов долларов. Это демонстрирует устойчивость экономики, поэтому рейтинговые агентства Moody's и Fitch повысили рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня, а прогноз - со «стабильного» до «позитивного».

Все это происходит на фоне естественного падения добычи нефти, снижающего показатели ВВП. Но если посмотреть на ВВП в нефтегазовом секторе, то за 11 месяцев он вырос на 3,2%. Сейчас Баку работает над стабилизацией добычи нефти и увеличением добычи природного газа.

907-я поправка

Развитию экономики Азербайджана также мешала 907-я поправка, принятая США в октябре 1992 года и запрещавшая американскому правительству оказывать помощь Азербайджану до тех пор, пока он не снимет «блокаду с Армении». Ильхам Алиев напомнил, что к моменту принятия поправки азербайджанские территории уже находились под армянской оккупацией, что сводило к нулю какие-либо возможности блокады Армении:

О какой блокаде могла идти речь, если учесть, что границы Армении с Грузией и Ираном были открыты, а турецко-армянская граница закрылась только в 1993 году? Однако армянское лобби и находившиеся под его влиянием сенаторы и конгрессмены приняли эту несправедливую поправку

Президент Азербайджана рассказал, что тогдашний сенатор, а впоследствии президент США Джо Байден проявил особую активность в принятии 907-й поправки. В дальнейшем отношения Баку с администрацией Обамы и Байдена были отстраненными, а администрация Байдена - Блинкена фактически ввергла отношения в кризис.

Сейчас американо-азербайджанские отношения вышли на новый уровень, и мы ожидаем, что Конгресс отменит эту несправедливую, устаревшую поправку, которая сегодня выглядит совершенно абсурдной. Сегодня через территорию Азербайджана в Армению из разных мест идут грузы, дороги открыты, и даже азербайджанские нефтепродукты экспортируются в Армению… На церемонии в Белом доме с моим участием президент Трамп отменил 907-ю поправку. Однако Конгресс еще не отменил ее официально

- президент Азербайджана

Создаст ли Азербайджан миротворческие силы?

Отвечая на вопрос, рассматривается ли потенциальное участие Азербайджана в операциях по стабилизации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, Ильхам Алиев заметил, что такие предложения поступали, но пока нет понимания, каким может быть мандат операции и какого рода операции могут проводиться:

У Азербайджана есть опыт участия в миротворческих операциях Косово, Ираке, Афганистане, но что касается сектора Газа, до сих пор на наш взгляд неясно, кто будет выдавать мандат и каким он будет...Участие в боевых действиях за пределами Азербайджана мной вообще не рассматривается… Моя страна – пострадавшая от агрессии, понесла понесшая большие жертвы, и каждый азербайджанский гражданин для нас ценен

- Ильхам Алиев

Он акцентировал внимание на том, что когда Азербайджан находился в беде, его никто не защищал.

Что касается возможности участия в каких-то действиях на Ближнем Востоке, мы были удивлены заявлением посла США в ООН, который заявил, что Азербайджан дал согласие. Мы согласия не давали и по дипломатическим каналам американской администрации довели, что такого рода ложные заявления неприемлемы, они создают ложную картину

- президент Азербайджана

Азербайджан и Китай

Минувший год ознаменовался прорывом в азербайджано-китайских отношениях - была подписана Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, давшая сигнал бизнес-структурам активизировать контакты.

Товарооборот достиг рекордной отметки в 4 миллиарда долларов, с ростом более 20%. Китайские компании активно начали инвестировать в Азербайджан, в частности, в возобновляемые источники энергии. Начинается строительство электростанций, солнечных и ветровых, строительство завода по производству солнечных панелей, сборка электробусов.

Основным источником роста грузопотока через Азербайджан также будет Китай, который уже финансирует строительство железной дороги к Каспию через Киргизию и Узбекистан. Дополнительные грузы из Китая сделают маршрут Восток–Запад, Срединный коридор полностью востребованным.

В Баку рассчитывают, что грузы из Китая и стран Центральной Азии пойдут также и по Зангезурскому коридору, который станет международным транспортным коридором.

Азербайджан для Китая может стать приоритетным партнером и с точки зрения объема товарооборота, и с точки зрения страны-распределителя потока с Южного Кавказа в дальнейших направлениях – в сторону Ближнего Востока, Персидского залива и северного направления.

Международные организации

Азербайджан стал членом организации D-8, где объединены крупнейшие страны мусульманского мира. Численность населения государств, объединенных в этой организации, превышает миллиард человек, а их совокупная экономика составляет более четырех триллионов.

Азербайджан был избран членом консультативного совета государств Центральной Азии. С географической точки зрения он расположен не в Центральной Азии, а на Южном Кавказе, но имеет тесные отношения со странами Центральной Азии, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Связность, транспорт, логистика сегодня имеют большое значение для многих ведущих международных акторов, и здесь единственной надежной страной, которая может географически связать Центральную Азию с Западом, является Азербайджан. Объемы грузов, проходящих через него, растут. Впервые через территорию Азербайджана прошло 100 тысяч контейнеров.

В Азербайджане проводились международные мероприятия. Среди них - саммит ОЭС в Ханкенди, саммит Организации тюркских государств в Габале, на котором Ильхам Алиев предложил провести в Азербайджане совместные военные учения стран-членов.

Туризм

В Азербайджан туристов привлекают позитивная атмосфера, богатая культура и исторические памятники, многообразная природа, девять климатических поясов и развитая столица. Там развивается горнолыжный и пляжный туризм. Через два месяца в Шахдаге пройдет Кубок мира по лыжному спорту, что позволит довести курорт до высочайшего международного уровня. Протяженность горнолыжных трасс на курорте уже достигает почти 50 км.

А Карабах и Зангезур – это природный рай. Развитие туризма там стало одним из приоритетов. В Шуше и Лачине уже есть несколько отелей. Один строится в Зангилане. В ближайшее время откроется отель в Истису, в Кяльбаджаре, а также, вероятно, в этом или следующем году — новая гостиница в Ханкенди. Так что они станут важными туристическими направлениями

- Ильхам Алиев

Он выразил уверенность, что вскоре в струну ежегодно будет приезжать 5-6 млн туристов: