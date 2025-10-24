Россия заняла первое место по посещению Азербайджана

Почти полмиллиона россиян посетили Азербайджан в первые девять месяцев 2025 года. На втором месте по числу гостей республики оказались граждане Турции, на третьем – граждане Ирана.

Госкомстат Азербайджана опубликовал собранную азербайджанскими пограничниками статистику посещения республики иностранцами за первые три квартал этого года (январь-сентябрь). Всего за девять месяцев 2025 года в Азербайджанскую Республику прибыло 1,948 млн человек (снижение потока иностранных пассажиров составило 1,8%), речь идет о гражданах 183 государств.

Первое место среди посещающих Азербайджан иностранцев традиционно занимают граждане России – в этом году почти каждый четвертый гость республики был россиянином (точная доля граждан РФ в статистике – 24,8%, то есть 483,1 тыс человек).

Второе и третье места также занимают соседи Азербайджана: долю в 17,1% заняли жители Турции (333,1 тыс человек), долю в 7,9% – люди с паспортами Ирана (153,9 тыс человек).

Также в десятку наиболее проявляющих интерес к посещению Азербайджана вошли:

Индия – 6,8% (132,5 тыс человек)

Саудовская Аравия – 4,5% (87,7 тыс человек)

Грузия – 4,2% (81,8 тыс человек)

Казахстан – 4% (77,9 тыс человек)

Пакистан – 3,4% (66,2 тыс человек)

Китай – 2,6% (50,6 тыс человек)

Узбекистан и Израиль – по 2,3% (44,8 тыс человек)

На остальные 172 страны в данных азербайджанской погранслужбы приходится чуть более 20% посетивших Азербайджан в январе-сентябре. Что интересно, среди гостей республики есть явный половой дисбаланс: две трети составляют мужчины и только треть – женщины.

Пограничники отметили существенный – более 100% - рост числа посетителей Азербайджана из Израиля, Иордании, Китая, Таджикистана и Японии. Заметно – от 20% до 40% – растет поток граждан из стран Центральной Азии, а именно из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В пределах 15% увеличивается число гостей из стран Запада – Германии, Италии, Канады, Нидерландов и США. Пакистанских посетителей республики стало больше в первых трех кварталах также на 15%, южнокорейских – на 10%.

Чуть больше трех четвертей гостей Азербайджана прилетели в страну на самолетах, 22,5% пересекли границу республики на автомобилях и поездах, еще 1,3% пересекли Каспийское море и высадились в азербайджанских морских гаванях.