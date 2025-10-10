Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор

Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого был подтвержден обоюдный настрой на развитие торгово-экономических связей.

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, об этом сообщает в пятницу Кремль.

В рамках телефонного разговора стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных российско-азербайджанских проектов.

Лидеры двух стран в разговоре затронули ряд аспектов регионального сотрудничества и международной ситуации. Стороны условились о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.

В Кремле уточнили, что беседа Путина и Алиева 24 октября продолжила диалог, состоявшийся 9 октября на саммите СНГ в Душанбе.

Контакты Москвы и Баку

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о текущем прогрессе в восстановлении стабильных союзнических контактов России и Азербайджана на высшем и высоком уровнях.

"Российско-азербайджанские отношения находятся на стадии совместного восстановления дипломатических контактов и возобновления информационных мероприятий. С точки зрения экономики отношения не нарушались, экономическая межправкомиссия на уровне вице-премьеров активно работала, и за последнее время российский вице-премьер Алексей Оверчук неоднократно бывал на встречах с азербайджанскими коллегами. В плане политико-дипломатических и информационных связей сейчас стоит задача интенсификации работы", - прежде всего сказал он.

"Не так давно Владимир Путин заявил о необходимости консолидации коридора "Север-Юг" с коридором "Запад-Восток", что означает объединение транспортных возможностей стран постсоветского пространства. Здесь, понятно, взаимоотношения России и Азербайджана играют важнейшую роль, поскольку Азербайджан находится на пересечении этих двух транспортных артерий. И поставки из Казахстана в Европу, и поставки России в Иран по коридору "Север-Юг" проходят через Азербайджан", - напомнил Дмитрий Солонников.

"Сейчас идет речь о восстановлении контактов на различных треках. Это и культура, и гражданские связи, и дипломатические взаимоотношения. Вот эти направления были приостановлены в течение последних нескольких месяцев, и мы все рассчитываем, что благодаря встрече президентов на полях саммита СНГ в Душанбе все они снова будут разворачиваться", - подчеркнул политолог.

Эксперт обратил внимание на принципиальную значимость для российско-азербайджанских контактов личных связей президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. "Контакты между двумя лидерами никогда сильно не прерывались и всегда были позитивными и конструктивными. Ильхам Алиев и Владимир Путин относятся друг к другу очень уважительно. Во время кризиса этого года вопрос был не в их личных связях, а в государственных отношениях", - указал он.

"Основной проблемой была катастрофа с самолетом "Азербайджанских авиалиний". Азербайджан рассчитывал на то, что Россия сделает определенные шаги. Владимир Путин в Душанбе 9 октября подтвердил, что мы делаем все необходимое и будет вердикт комиссии, которая расследует ту катастрофу. Сейчас нужно подождать, когда будет результат расследования комиссии, после этого состоятся выплаты пострадавшим семьям. Я думаю, это важный элемент для того, чтобы двусторонние отношения полностью нормализовались", - заключил Дмитрий Солонников.