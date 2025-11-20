"Шатер Рамадана" в Москве посвятят Году единства народов России

В Москве в нынешнем году пройдет 21-й по счету "Шатер Рамакдана", традиционный проект ДУМ столицы в этот раз будет посвящен Году единства народов России.

С 18 февраля по 19 марта (в месяц Рамадан по мусульманскому календарю) в Москве пройдет 21-й "Шатер Рамадана", организованный Духовным управлением мусульман города Москвы при поддержке Духовного управления мусульман России и правительства Москвы. В нем примут участие делегации из 10 стран, в том числе Катара, Саудовской Аравии, Афганистана, стран СНГ, а также регионов России.

Участвовать в мероприятиях будут представители всех официальных религий, администрации президента, Совета Федерации и Государственной думы, почетные гости из разных стран, а также известные ученые, деятели искусств, бизнесмены и спортсмены, сообщает сайт Духовного управления мусульман России.

Вся культурно-просветительная программа в течения дней поста будет приурочена к объявленному президентом Росии Году единства народов России и пройдет под слоганом "Культурный код будущего". Планируется, что в течение этого месяца столичный "Шатер Рамадана" примет более 50 тыс гостей.

"Проект призван соединить нити культурных наследий народов России и мира, создав образ грядущих поколений. Через образы и символы современной эпохи мы расскажем о ценностях, которые передаются из поколения в поколение и продолжают жить в сердце каждого из нас"

- организаторы проекта

В течение всего месяца поста здесь будут проходить благотворительные ифтары, а перед разговением их участникам будет представлена культурная программа - творческие номера, спектакли, познавательные видеоролики, а также выступления приглашенных гостей, которые познакомят участников с историей и традициями своего народа или своей страны. Также в рамках проекта пройдет конкурс чтецов Корана.

Завершится проект традиционным городским фестивалем "Ураза-байрам", который пройдет 21-22 марта.