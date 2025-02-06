Ураза-байрам 2026: какого числа, сколько дней продлится, как отмечать и поздравлять?

Через четыре месяца мусульмане всего мира будут отмечать Ураза-байрам. Праздник разговения, установленный самим пророком Мухаммедом, важен настолько, что на время его празднования в ряде регионов России официальные выходные дни. Что такое Ураза-байрам, когда он будет в 2026 году, как его праздновать и как поздравлять?

Ураза-байрам - так праздник разговения называют в России и в Центральной Азии. ”Ураза” произошло от персидского ”резах” - ”пост”.

Когда Ураза-байрам в 2026 году?

В 2026 году Ураза-байрам наступит 19 марта с закатом: когда на небе появится молодой месяц. Закончится праздник с закатом 20 марта, то есть охватит два дня. Дата Ураза-байрама фиксированная в исламском календаре, она всегда выпадает на 1 Шавваля, а вот в гражданском григорианском календаре она меняется из года в год.

Интересный факт: Ураза-байрам считается наступившим, когда люди, наблюдающие за небом, видят в нем молодой месяц. Поскольку в разных регионах мира месяц восходит в разное время, иногда Праздник разговения отмечают с разницей в один день. В российских регионах, в том числе в Дагестане, Башкирии, Крыму, Чечне, Татарстане и Ингушетии дата праздника всегда одна.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем разница между Ураза-байрамом и Курбан-байрамом?

Ураза-байрам и Курбан-байрам - два основных праздника мусульман, установленных пророком Мухаммедом.

Курбан-байрам иногда называют Великим праздником: он самый главный для тех, кто исповедует ислам. Ураза-байрам - второй по важности.

Курбан-байрам посвящен описанной еще в еврейской Библии истории о том, как Ибрахим (Авраам) был готов пожертвовать своим сыном Исмаилом (Исааком), дабы исполнить волю Аллаха. Ураза-Байрам завершает пост Рамадана, во время которого пророк Мухаммед получил первое откровение от Всевышнего.

Перед Курбан-байрамом верующие отправляются в хадж, а перед Ураза-байрамом постятся в течение месяца.

Праздник жертвоприношения, так переводится название Курбан-байрама с арабского языка, отмечается через 70 дней после Ураза-байрама. В 2026м году Курбан-байрам последователи ислама будут праздновать 27 мая.

Интересный факт: в 2026 году Рамадан будет всего один раз, а вот в 2030 году верующим мусульманам предстоит поститься два раза: в январе и в декабре. Такое бывает раз в 33 года из-за особенности лунного исламского календаря, в котором меньше дней, чем в солнечном григорианском.

Что такое Ураза-байрам?

История Ураза-байрама началась вместе с историей ислама в первой четверти VII века. Суть праздника, который во многих странах мира называют Ид аль-Фитр (с арабского ”Праздник разговения”), в том чтобы поблагодарить Всевышнего за силу и терпение, которые он даровал верующим во время месяца Рамадана. Дни Ураза-байрама - время, которое мусульмане всех течений посвящают молитвам Аллаху, размышляют о своей жизни и проявляют заботу о тех, кто нуждается. Смысл праздника Ураза-байрам, который занимает важное место в жизни каждого мусульманина в том, чтобы никогда не забывать о милости Всевышнего и проявлять доброту по отношению к окружающим.

Интересный факт: пост в течение месяца Рамадан - это божественное предписание для всех мусульман. Когда пророк Мухаммед впервые его держал, на него начали нисходить откровения от Аллаха. В 2026 году пост перед Ураза-байрамом начнется 18 февраля и продлится до 19 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как празднуют Ураза-байрам?

К Ураза-байраму делают уборку в доме, готовят праздничную еду, заранее приглашают гостей. С наступлением первого дня месяца Шавваль завершается пост, а на следующий день начинают отмечать праздник. С утра совершается праздничный коллективный намаз, на который верующие, по возможности, приходят в новой одежде. Перед намазом собирается милостыня в пользу бедных, закят-уль-фитр, а после молитвы люди встречаются с близкими и друзьями, угощают друг друга вкусной едой. На Ураза-байрам дарят подарки: обычно гостинцы в виде сладостей, но также предметы с мусульманской символикой, посуду и ювелирные украшения.

Интересный факт: в разных странах свои традиции на Ураза-байрам. В Египте, например, детям в качестве подарка дарят деньги, а в Малайзии посещают могилы близких.

Какой праздничный стол на Ураза-байрам?

На Ид аль-Фитр готовят вкусные и сытные блюда, в которых много мяса и теста. На праздничном столе появляются манты, кубете, чебуреки и кебабы, сухофрукты, конфеты, шоколад и печенье. Готовят на Ураза-байрам вдоволь, чтобы еды хватило на всех и можно было угостить гостей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересный факт: в Турции Ураза-байрам также называют Шакер-байрамы или праздник сахара, потому что в дни после поста все готовят и с удовольствием едят (особенно дети) самые разнообразные сладости, не ограничивая себя.

Как поздравить на Ураза-байрам?

Поздравляя друг друга с Ураза-байрамом, мусульмане во всём мире говорят ”Ид мубарак”, что в переводе с арабского означает ”благословенного праздника”. Можно также сказать ”Ураза-байрам хайырлы олсун”, что в переводе с тюркских языков значит ”счастливого праздника Ураза-байрам”. В дни праздника принято желать покровительства Всевышнего, здоровья, благополучия и процветания.