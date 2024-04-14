Ураза-байрам 2025: что это за праздник и какого числа начинается

Ураза-байрам – это один из главных праздников мусульман. Какого числа он будет в 2025 году, когда его начало и конец? Что это за праздник и что нельзя делать? Чем Ураза-байрам отличается от Курбан-байрам?

Праздник Ураза-байрам знаменует завершение священного месяца Рамадан. Праздник разговения любим мусульманами и считается одним главных праздников в исламе.

Какого числа Ураза-байрам в 2025 году?

В отличие от юлианского и григорианского календарей, мусульманский является лунным. Летоисчисление в исламе ведется от Хиджры – дня переселения пророка Мухаммеда в Медину из Мекки.

В исламском календаре год такжесостоит из 12 месяцев, однако его протяженность короче на 11 суток и равна 354 дням. Соответственно, сроки всех постов и праздников ежегодно меняются.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ураза-байрам фактически приходится на два календарных дня. Праздник разговения в 2025 году начнется 30 марта, но основные мероприятия принято совершать на следующий день, 31 марта.

Ураза-байрам – что это за праздник?

Ураза-байрам является одним из главных праздников всех последователей ислама. Праздник разговения отмечают представители всех мусульманских течений.

Праздник Ид аль-Фитр знаменует завершение священного для верующих месяца Рамадан, в течение которого приверженцы религии соблюдали 30-дневный пост, воздерживаясь от еды и питья от рассвета до заката.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ураза-байрам начали отмечать со времен пророка Мухаммеда с 624 года. Традиция праздновать Ид аль-Фитр распространялась вместе с исламом еще со времен Арабского халифата.

В настоящее время Праздник разговения в мусульманских странах считается выходным днем. В России Ураза-байрам официально объявлен нерабочим в республиках Северного Кавказа, Адыгее, Крыму, Татарстане и Башкортостане.

Как празднуют Ураза-байрам?

Верующие готовятся к Ид аль-Фитр заблаговременно, поскольку готовка праздничных блюд, уборка в доме, покупка подарков и другие процессы могут занять много времени.

Представители ислама разделяют праздничный день со своими родственниками, друзьями, коллегами по работе и другими знакомыми. В этот день они не только встречают гостей у себя дома, но и совершают визиты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Уразу-байрам принято накрывать столы с едой и напитками, а также радовать детей, которые с раннего утра бегают по домам и квартирам, поздравляют верующих с праздником, а взамен получают подарки в виде сладостей.

Чем отличается Ураза-байрам от Курбан-байрама?

Ураза-байрам – это Праздник разговения, который отмечается в первый день десятого месяца мусульманского календаря Шавваль. Он является вторым по значимости праздником в исламе и означает завершение 30-дневного поста в месяц Рамадан.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – это Праздник жертвоприношения, его принято отмечать на 10-й день запретного месяца Зуль-хиджа, ровно через 70 дней после праздника Ид аль-Фитр. Праздник неразрывно связан с историей пророка Ибрагима и является главным праздником всех мусульман.

Что нельзя делать в Ураза-байрам?

Грехом для мусульман будет соблюдение поста в Уразу-байрам. Необходимо подчеркнуть, что воздержание от еды и питья запрещено и в дни празднования Курбан-байрама.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, нельзя праздничный день отмечать со спиртными напитками. В исламе в принципе алкоголь находится под запретом, как и все то, что вредит человеческому здоровью.

Кроме того, мусульманам следует отказаться от домашних хлопот, полевых работ и любых других физических дел. Нельзя также в этот день ссориться с людьми, сквернословить, допускать плохие мысли. Важно знать, что ругань в Ид аль-Фитр строго порицается.