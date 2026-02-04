Россия поможет Армении наладить ж/д сообщение с Азербайджаном и Турцией

РФ планирует оказать поддержку в восстановлении железнодорожного сообщения с Азербайджаном и Турцией. В рамках реализации проекта также планируется восстановить ж/д сообщение между Россией и Грузией.

Москва и Ереван оценят технические и финансовые условия для запуска двух железнодорожных линий и их дальнейшего соединения с путями в Азербайджане и Турции, поведал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"В России принято решение приступить к предметным переговорам о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджаном в районе города Ерасх, а также с железными дорогами Турецкой республики в районе населенного пункта Ахурян"

– Алексей Оверчук

Как сообщил Оверчук, работы планируется провести на участках протяженностью 1,6 км и 12,4 км. Реализация проекта позволит России иметь железнодорожную связь с Нахчываном, Турцией и Ираном. Для реализации амбициозной задачи, отметил Оверчук, также планируется восстановить сообщение между РФ и Грузией через Абхазию.