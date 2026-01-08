Эрдоган призвал к открытому диалогу Турцию и Грецию

Турция и Греция, как соседи и союзники по НАТО, должны поддерживать открытыми каналы диалога, основанного на принципе взаимопонимания сотрудничества, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Это было оговорено Афинской декларацией 2023 года, которой страны подтвердили свою приверженность поддержанию открытого диалога и улучшению двусторонних отношений, и их нынешние контакты на высоком уровне продолжают создавать благоприятную почву для дальнейшего развития связей, отметил глава государства, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu

Лидеры Турции и Греции в ходе общения подтвердили: проблемы Эгейского и Восточного Средиземноморья сложны, но вполне разрешимы в рамках международного права, доброй воли, конструктивного диалога и общего стремления к поиску решений, поэтому власти обеих стран выступают за поддержание каналов диалога и развитие отношений посредством позитивной повестки дня.

Также у Турции большие планы в отношении торговли с соседями - страна планирует нарастить двусторонний товарооборот с Грецией с $7 млрд до $10 млрд, добавил Эрдоган.

Ранее мы писали о том, что 22 декабря минувшего 2025 года Иерусалим стал площадкой для десятого саммита Израиля, Греции и Кипра, на котором лидеры трех стран подписали декларацию о расширении сотрудничества в обороне, энергетике и безопасности морских путей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции дал понять, что альянс направлен против региональных планов Анкары, наращивающей влияние в Восточном Средиземноморье.