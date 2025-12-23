Нетаньяху укрепляет союз с Грецией и Кипром для сдерживания Турции

22 декабря Иерусалим стал площадкой для десятого саммита Израиля, Греции и Кипра. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом и президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

Сдерживание Турции

Главная цель встречи — укрепление "стратегического треугольника" для сдерживания Турции, наращивающей влияние в Восточном Средиземноморье. Лидеры подписали декларацию о расширении сотрудничества в обороне, энергетике и безопасности морских путей.

Нетаньяху на пресс-конференции дал понять, что альянс направлен против региональных планов Анкары: "Тем, кто размышляет о создании империй и контроле над нашими странами, я говорю: забудьте об этом. Этого не произойдет. Мы полны решимости и способны защитить себя, и наше сотрудничество укрепляет эти возможности".

Со своей стороны Мицотакис сделал акцент на проверенное временем партнерство: "Наше сотрудничество уже принесло конкретные результаты и будет приносить их впредь, мы надеемся на укрепление трехстороннего партнерства". Христодулидис назвал перспективы в обороне, безопасности и энергетике "безграничными".

Трехсторонняя координация является сигналом Турции, которая укрепляет свои позиции в Средиземноморье через соглашения с Сирией и Ливией, и военные базы на их территории, а также модернизирует свой военно-промышленный комплекс.

Реакция на усиление турецкого влияния и ВПК

Анкара делает ставку на авиацию и флот. В настоящее время продолжается разработка истребителей пятого поколения KAAN и строится 300-метровый авианосец. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на стамбульской верфи заявил: "Мы поэтапно будем реализовывать проекты, которые усилят нашу сдерживающую мощь на суше, море, в воздухе и, конечно же, в киберпространстве. Мы — страна, которая не позволит нарушить свои права и законы, никогда этого не допустит". Он добавил, что инвестиции "направлены не на подготовку к войне, а на защиту мира, независимости и будущего".

Греция, обеспокоенная этим, настаивает на совместных силах быстрого реагирования — контингенте в 2500 человек (по 1000 из Израиля и Греции, 500 с Кипра). Переговоры продолжаются, но уже есть прогресс: Афины купили у Израиля 36 ракетных систем PULS за 700 млн евро для усиления границ с Турцией. Израильский чиновник в беседе с изданием "Едиот ахронот" отметил: "Уровень координации между Израилем и Грецией на протяжении многих лет чрезвычайно высок. Каждый год мы проводим примерно 40 совместных учений, тренировок и обменов разведывательной информацией".

Недавно командующий Военно-воздушными силами Израиля, генерал-майор Томер Бар посетил Никосию для обсуждения учений и оперативной готовности. Израиль использует Грецию и Кипр в качестве плацдарма на подходе к Турции и поставляет им ракеты, дроны и РЭБ. Греческие острова прямо у туреких границ, оснащенные израильскими РСЗО и ПВО - серьезное оружие. Израильская авиация в перспективе может быть размещена на Кипре, где Тель-Авив уже строит базы.

Энергетика и газ: экономический фронт

Альянс трех стран охватывает не только оборону, но и экономику. В итоговой декларации саммита говорится о защите морских путей и критической инфраструктуры в регионе. В нем также отмечается важность сотрудничества в энергетике. Греция, Кипр и Израиль обсуждают подводный кабель для соединения электросетей: Греция строит линию Крит-Кипр, Израиль может присоединиться, впервые интегрируясь в европейскую сеть.

Кипр планирует создать газоперерабатывающий завод, что может создать конкуренцию Египту. Флагманским проектом остается газопровод EastMed из израильских газовых месторождений в Грецию, Италию и другие страны Европы. Он основывается на межправительственном соглашении 2020 года и может составить конкуренцию "Турецкому потоку".

Геополитическое обоснование

Смысл альянса Израиля, Греции и Кипра состоит в первую очередь в том, что у каждой из трех стран есть проблемы с Турцией. Израиль противостоит ей в Газе и Сирии, у Греции есть спорные острова в Эгейском море, а Никосия претендует на северную часть острова Кипр, находящуюся под защитой Анкары.

В совместном заявлении Греция и Кипр поддержали "план Трампа" по Газе: разоружение ХАМАС, возврат заложников, реконструкцию. Нетаньяху, пользуясь случаем, предупредил Иран: "Мы следим за происходящим и принимаем все необходимые меры подготовки. Я хочу ясно передать это Ирану: любой шаг против Израиля встретит крайне жёсткий ответ".

Саммит в Иерусалиме был призван усилить "тройку" на фоне напряженности с Турцией и Ираном. Как пишет издание "Анадолу", Нетаньяху ищет партнеров "в условиях изоляции" из-за Газы. Ясно, что Турция не будет сидеть сложа руки и даст ответ новому вызову в Средиземноморье.