Израиль создал коалицию против Турции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о создании региональной антитурецкой коалиции, в которую, помимо Израиля, вошли Кипр и Греция: она будет противостоять внешней политике Турции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне провел совместную встречу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, после чего выступил с жесткими заявлениями в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, фактически обозначив контуры формирующейся региональной коалиции, направленной против Анкары, пишет израильская газета "Маарив".

Встреча прошла на фоне решения израильского кабинета о создании государственной комиссии по установлению истины для расследования причин событий 7 октября, после чего в иерусалимском отеле King David прошла совместная пресс-конференция, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

"Наш союз и партнерство одержат победу, преодолеют этот хаос и создадут возможности для роста и развития. Тем же, кто пребывает в иллюзиях о возрождении своей империи, я говорю - забудьте об этом. Мы будем защищать себя и обеспечим мир с применением силы"

- Биньямин Нетаньяху

Эти слова израильского премьера были адресованы напрямую турецкому лидеру, пишет "Маарив". Также Нетаньяху сообщил, что обсудит это партнерство в ходе своей предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В то же время израильский премьер заверил, что не стремится к прямому противостоянию с Турцией.

Турецкая политика Израиля

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о мотивах Биньямина Нетаньяху организовать коалицию с Грецией и Кипром для противодействия турецкой политике на Ближнем Востоке.

"Это скорее военно-экономический, а не политический проект. В последнее время Израиль заключил с Кипром несколько военных контрактов по поставкам систем ПВО. Военно-промышленный комплекс Израиля в этом году очень сильно разросся, поэтому государство ищет возможности для экспорта вооружений. Запущена масса проектов со странами, которые раньше не имели дружеских отношений с Израилем", - прежде всего сказал он.

"Но безусловно заявление о коалиции сделано Нетаньяху в пику Турции. Отношения Израиля с Турцией портятся, к сожалению, с каждым днем, становятся все хуже и хуже, особенно по проблеме сектора Газа. Израиль категорически против участия турецких сил в объединенных войсках Ближнего Востока, которые должны будут наводить порядок в секторе Газа. Израиль заблокировал участие Турции в саммите арабских стран по палестино-израильской тематике. То есть противостояние несомненно существует", - признал Юрий Бочаров.

"Со стороны Турции и лично президента Эрдогана мы слышим очень воинственные заявления, а главное – Анкара демонстративно открыла у себя отделения ХАМАС и принимает как политических, так и военных руководителей ХАМАС, демонстрируя что с этой организацией нужно дружить. К этому добавляется противостояние Израиля с Турцией на территории Сирии. У Сирии вопросы в отношении курдов, а у Израиля – проблемы в отношении друзского населения, у каждого свое противостояние. Все это в совокупности послужило мотивом для заявления Нетаньяху о тройственном союзе", - отметил политтехнолог.

"Но мне кажется, это мероприятие с участием руководства Греции и Кипра было посвящено все-таки не защите и стратегии, а публичному выражению дружбы трех государств и демонстрации своего недовольства политикой Турции через поддержку тех, кто с турецкими властями находится в конфронтации. То есть, это была показательная политическая акция Израиля, выражающая его отношение к ситуации на Ближнем Востоке", - подчеркнул Юрий Бочаров.

"Иной трактовки этого события не может быть, поскольку ни Кипр, ни Греция не могут помочь Израилю в случае потенциального конфликта с Турцией. Кипр – просто не та страна, а у Греции не та экономика, чтобы они могли помогать нам. Да и просто географически – мы же не ждем ракетного обстрела со стороны Европы, чтобы Греция и Кипр могли использовать свое ПВО для уничтожения ракет (как это было во время войны с Ираном, когда ПВО Саудовской Аравии и Иордании помогали нам сбивать иранские ракеты). А мы может им помочь только военной техникой. Вмешиваться в боевые действия на любой стороне Израиль не будет", - заключил эксперт.