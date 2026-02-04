Россиянам напомнили о трехдневных выходных

На этой неделе россиян ждут трехдневные выходные – дополнительно отдохнуть можно будет в праздник 23 февраля.
Текущая пятидневная рабочая неделя завершится долгими выходными, к субботе и воскресенью добавится нерабочий по случаю праздника понедельник.
Согласно утвержденному правительством РФ производственному календарю на 2026 год, День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля, приходится на понедельник. Праздник не переносится, а продлевает предшествующие выходные. Затем начнется короткая рабочая неделя - со вторника по пятницу, это будет последняя рабочая неделя зимы.