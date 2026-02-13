Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры по Украине в Женеву

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер возглавят делегацию США на новых переговорах по урегулированию украинского кризиса.
Позицию Вашингтона на предстоящих переговорах по украинскому урегулированию в Женеве представят спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, рассказал госсекретарь Марко Рубио.
"Наши переговорщики, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, посвятили этому огромное количество времени, и во вторник у них снова будут встречи"
– Марко Рубио
Отметим, что новые переговоры по украинскому урегулированию состоятся в Женеве 17 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.