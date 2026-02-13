Вестник Кавказа

Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры по Украине в Женеву

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер возглавят делегацию США на новых переговорах по урегулированию украинского кризиса.

Позицию Вашингтона на предстоящих переговорах по украинскому урегулированию в Женеве представят спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, рассказал госсекретарь Марко Рубио. 

"Наши переговорщики, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, посвятили этому огромное количество времени, и во вторник у них снова будут встречи"

– Марко Рубио 

Отметим, что новые переговоры по украинскому урегулированию состоятся в Женеве 17 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

