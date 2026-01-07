Вечерние трассы на Эльбрусе заработали ежедневно

Посетители горнолыжного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии теперь смогут каждый вечер осваивать азы катания на ночных трассах курорта – оно стало доступно в ежедневном режиме.

С момента его запуска вечернего катка, которое прошло в самый канун нового 2026 года, вечерним катанием на горнолыжном курорте "Эльбрус" воспользовались 7,5 тыс посетителей высокогорного курорта, сообщили в его пресс-службе.

""Это лучшее, что случалось с трассой "Кругозор-Азау" - так реагируют гости на новость от Кавказ.РФ о введении каждодневной "вечерки". Нижняя трасса Эльбруса собирает до 500 райдеров и служит источником вдохновения для создания атмосферного контента"

- пресс-служба института развития

Трасса прекрасно освещена – все ее 2,4 км очень хорошо освещают 54 мачты со светильниками, передает портал "Это Кавказ".

Еще один немаловажный аспект - уровень трассы подходит не только для профессионалов, но и для тех, кто пока освоил средний уровень катания.

Конечно, служба эксплуатации работает намного больше, но главная награда для нее - их впечатления, поведал заместитель гендиректора Кавказ.РФ Хиса Беккаев.