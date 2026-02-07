Вестник Кавказа

Россия обдумывает восстановление железнодорожного сообщения с Грузией через Абхазию

Псырцха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва, по словам вице-премьера Алексея Оверчука, рассматривает возможность возобновления железнодорожного сообщения России с Грузией через Абхазию.

Железнодорожное сообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено через Абхазию – такую возможность рассматривает российская сторона, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

В ответ на вопрос журналиста о том, как будет далее вестись работа по дальнейшему разблокированию экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, чиновник пояснил, что власти ведут работу над разблокированием всех ранее прерванных путей на Кавказе.

"В том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии"

– Алексей Оверчук

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1030 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.