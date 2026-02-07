Россия обдумывает восстановление железнодорожного сообщения с Грузией через Абхазию

Москва, по словам вице-премьера Алексея Оверчука, рассматривает возможность возобновления железнодорожного сообщения России с Грузией через Абхазию.
В ответ на вопрос журналиста о том, как будет далее вестись работа по дальнейшему разблокированию экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, чиновник пояснил, что власти ведут работу над разблокированием всех ранее прерванных путей на Кавказе.
"В том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии"
– Алексей Оверчук