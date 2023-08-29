Представители азербайджанского посольства посетили выставку "Продэкспо"

Сотрудники азербайджанского посольства в РФ посетили международную выставку продуктов питания "Продэкспо–2026", сообщила пресс-служба посольства Азербайджана.
В ходе посещения выставки азербайджанская делегация встретилась с гендиректором АО "Гранд-Трейд" Дмитрием Прохоренко, чья компания в настоящее время – один из крупнейших поставщиков продовольственных и непродовольственных товаров в Россию.
Представители компании отметили, что часто сотрудничают с Азербайджаном, в частности, с компаниями, которые специализируется на сбыте продуктов питания.
"Мы активно работаем с Азербайджаном, где у нас много контактов и знакомых"
– Дмитрий Прохоренко
Он отметил, что в прошлом году Россия заняла первое место по импорту азербайджанской ненефтяной продукции, сумма ее поставок составила около $1,174 млрд. В частности, АО "Гранд-Трейд" импортировало азербайджанской продукции на $92 млн.
Стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества по поставкам азербайджанских продуктов питания не только в Россию, но и в Китай, ОАЭ, Вьетнам и другие страны, с которыми АО "Гранд-Трейд" осуществляет работу.
Кроме того, Представители посольства пригласили сотрудников компании в Азербайджан для обсуждения дальнейших проектов в сфере азербайджано-российского торгового партнерства.
Также делегация посольства Азербайджана ознакомилась с азербайджанскими стендами выставки. На ней были представлены несколько азербайджанских компаний – Azersun Holding, Shirvan Wines, Absheron Olive Garden и другие.
Напомним, "Продэкспо" – самая крупная российская продовольственная выставка, представляющая новые торговые марки, бренды, инновационные продукты. В этом году она представлена более 2 тысячами экспонатов из 37 стран мира.