Представители азербайджанского посольства посетили выставку "Продэкспо"

Делегация посольства Азербайджана в России стали посетителями выставки "Продэкспо–2026" где прошло обсуждение азербайджано-российского сотрудничества в сфере ненефтяного экспорта.

Сотрудники азербайджанского посольства в РФ посетили международную выставку продуктов питания "Продэкспо–2026", сообщила пресс-служба посольства Азербайджана.

В ходе посещения выставки азербайджанская делегация встретилась с гендиректором АО "Гранд-Трейд" Дмитрием Прохоренко, чья компания в настоящее время – один из крупнейших поставщиков продовольственных и непродовольственных товаров в Россию.

Представители компании отметили, что часто сотрудничают с Азербайджаном, в частности, с компаниями, которые специализируется на сбыте продуктов питания.

"Мы активно работаем с Азербайджаном, где у нас много контактов и знакомых"

– Дмитрий Прохоренко

Он отметил, что в прошлом году Россия заняла первое место по импорту азербайджанской ненефтяной продукции, сумма ее поставок составила около $1,174 млрд. В частности, АО "Гранд-Трейд" импортировало азербайджанской продукции на $92 млн.

Стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества по поставкам азербайджанских продуктов питания не только в Россию, но и в Китай, ОАЭ, Вьетнам и другие страны, с которыми АО "Гранд-Трейд" осуществляет работу.

Кроме того, Представители посольства пригласили сотрудников компании в Азербайджан для обсуждения дальнейших проектов в сфере азербайджано-российского торгового партнерства.

Также делегация посольства Азербайджана ознакомилась с азербайджанскими стендами выставки. На ней были представлены несколько азербайджанских компаний – Azersun Holding, Shirvan Wines, Absheron Olive Garden и другие.

Напомним, "Продэкспо" – самая крупная российская продовольственная выставка, представляющая новые торговые марки, бренды, инновационные продукты. В этом году она представлена более 2 тысячами экспонатов из 37 стран мира.