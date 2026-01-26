Вестник Кавказа

Российские боеприпасы с ИИ заинтересовали страны Ближнего Востока на WDS

Военный с пультом управления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны Азии и Ближнего Востока на выставке WDS проявляют интерес к управляемым боеприпасам с ИИ-обнаружением производства концерна "Калашников".

Продукция концерна "Калашников" заинтересовала представителей ряда стран Ближнего Востока, Азии и Африки на выставке World Defense Show-2026 (WDS) в Саудовской Аравии, рассказал представитель холдинга. В центре внимания зарубежных оружейных представителей оказался инновационный боеприпас с ИИ-технологиями. 

"Мы отмечаем большой интерес со стороны гостей и участников World Defense Show к экспозиции концерна "Калашников". Стенд активно посещают партнеры из стран Ближнего Востока, а также Африки и Юго-Восточной Азии. Среди них много представителей стран, которые являются давними партнерами концерна, также мы видим среди них и новых партнеров"

– представитель концерна "Калашников" 

Как отметил представитель оружейного концерна,  большое внимание со стороны зарубежных партнеров приковано к новейшей разработке "Калашникова" – управляемом автономном боеприпасе "Рус-ПЭ", который отличаются высокой мобильностью, простотой эксплуатации и высокими боевыми качествами. 

По данным концерна, новинка, впервые презентованная на WDS, может функционировать в автономном режиме. При обнаружении целей применяются технологии ИИ.

