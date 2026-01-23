Вестник Кавказа

Крымская косметика и парфюмерия завоевывают Ближний Восток

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Косметические предприятия Крыма занимаются развитием экспортных направлений, в числе которых Ближний Восток и страны Азии.

Крым развивает перспективные экспортные направления парфюмерии, косметики и другой продукции в страны Ближнего Востока, поделились в Минпромторге региона.

"Республика Крым, обладая уникальным географическим положением и богатым промышленным потенциалом, активно развивает свои экспортные связи. <…> Активно развиваются перспективные направления сотрудничества с Азией и Ближним Востоком"

– Минпромторг Крыма

В ведомстве уточнили, что в основном с зарубежными партнерами осуществляется взаимодействие в следующих отраслях: химическая промышленность, парфюмерно-косметическая отрасль, машиностроение.

При этом основные торговые партнеры Крыма это Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, добавили в министерстве, передает ТАСС.

