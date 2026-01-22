Никол Пашинян создал музыкальную группу

Премьер Армении Никол Пашинян объявил о создании музыкальной группы. Ранее политик отрабатывал игру на ударной установке.

Глава правительства Армении Никол Пашинян нашел неожиданный для политика высокого уровня способ творческой реализации. Премьер РА создал музыкальную группу, о чем сам Пашинян сообщил в своих социальных сетях.

Ранее глава правительства Армении был запечатленным играющим на ударной установке. Вероятно, он продолжит играть на барабанах и в рамках ближайших выступлений бэнда, который сочетает элементы рока и джаза.

Интересно отметить, что логотип коллектива представляет собой "сердце", сложенное из рук, которое стало фирменным знаком Пашиняна.