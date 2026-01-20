Пашинян прибыл в Давос

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Швейцарию и направляется в Давос, где в эти дни проходит Всемирный экономический форум.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Швейцарию с рабочим визитом, соответствующие видеозаписи он разместил на своей странице в соцсети.

На одной из них запечатлены отлет главы армянского правительства из Армении и прилет его в Швейцарию. На другой Пашинян работает на ноутбуке в салоне едущего по трассе автомобиля.

"Отвечаю на письма по дороге в Давос"

– подпись к видео

Ранее сайт премьер-министра Армении сообщил, что глава правительства отбыл в Швейцарию с рабочим визитом. В ходе визита Пашинян, по приглашению президента США Дональда Трампа, примет участие в торжественной церемонии подписания устава "Совета мира" в качестве члена-учредителя. Она состоится в рамках Давосского форума.