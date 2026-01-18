Пашинян получил от Трампа и принял приглашение войти в Совет мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил от американского президента Дональда Трампа приглашение присоединиться к новому органу и принял его.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян Трамп получил направленное президентом США Дональдом Трампом официальное приглашение войти в состав Совета мира по Газе в качестве одного из его основателей, рассказала пресс-секретарь глава армянского правительства Назели Багдасарян.

"Премьер-министр Пашинян с удовольствием и ответственностью принял это предложение, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру"

– Назели Багдасарян

Напомним, ранее стало известно, что главы нескольких государств, включая и президента России Владимира Путина, получили от Дональда Трампа официальные предложения войти в состав Совета мира по Газе.